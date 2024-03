No kurām valstīm Latvija šogad visvairāk iepirkusi baltās vistu olas?

Kā liecina "Maxima Latvija" dati, olas ir viens no pieprasītākajiem Lieldienu produktiem, un to apjomi svētku laikā tiek palielināti aptuveni divas reizes, salīdzinot ar laiku pirms svētkiem. "Arī šogad esam parūpējušies, lai "Maxima" veikalu sortimentā būtu plašs olu piedāvājums - gan brūnās, gan baltās olas, kas pasūtītas līdzīgā apjomā kā citus gadus," komentēja Dupate-Ugule, piebilstot, ka līdztekus "Maxima Latvija" lielu uzmanību pievērš arī labturības un atbildīgas tirdzniecības principiem un jau patlaban "Maxima" veikalos aptuveni 60% vistu olu ir ārpus sprostiem dētas.

Vienlaikus Dupate-Ugule norādīja, ka Lieldienu laikā "Maxima" veikalos pieejamas arī Ukrainā ražotās olas, taču tirdzniecības tīkla viena no prioritātēm ir nodrošināt vietējo ražotāju produkciju, tāpēc ikdienā vietējo olu īpatsvars "Maxima" veikalos atsevišķos gadījumos sasniedz līdz pat 90%.

Tikmēr veikalu tīkla "Top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte aģentūrai LETA minēja, ka šī gada plānotie balto olu apjomi ir līdzvērtīgi iepriekšējā gada apjomam, kur lielākais balto olu apjoms tiek piegādāts no Igaunijas, bet no Ukrainas - 20%. "Atsevišķos veikalos piedāvājam arī mazo ražotāju olas no Latvijas," atzīmēja valdes locekle.