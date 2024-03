Kā uzlabot rozīņu garšu, pirms tās izmanto dažādu ēdienu gatavošanā?

Rozīņu mērcēšana arī palīdzēs izvairīties no ēdiena palikšanas sausākam, jo, piemēram, tā vietā, lai rozīne no kāda kēksa mīklas uzsūktu šķidrumu, izmērcēta tā varēs to atdot un uzturēt līdzsvaru.