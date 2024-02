Vai alus skārdene garšo pēc metāla? Mīti un patiesība

Nereti tiek minēts, ka, dzerot alu no skārdenes, tam ir metāliska piegarša, tāpēc reizēm tiek uzskatīts, ka metāla daļiņas var iekļūt dzērienā. Tas ir mīts, kas radies jau vēsturiski. Pirms 100 gadiem, kad tika radīts pirmais šāda veida iepakojums, to nebija iespējams atvērt no augšpuses un nācās iesist divus caurumus, no kuriem dzert. Šādā iepakojumā alus tiešām saskārās ar metālu un tam bija alumīnija piegarša. Pagājušā gadsimta 60. gados sāka attīstīties skārdeņu ražošana un izmantošana, tika izstrādāts slānis starp alu un iepakojumu - polimēra pārklājums skārdenes iekšpusē, kas nodrošina, lai alus nesaskaras ar metālu un iepakojuma daļiņas neiekļūst dzērienā. Vēl svarīgi atcerēties, ka viss, kas ir pildīts pudelēs, mucās un bundžās, nāk no vienas raudzēšanas tvertnes.