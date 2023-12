Ko dāvināt miestiņa cienītājam? 8 noderīgas idejas

Pārdomāta dāvana var būt arī ērts alus pudeļu atveramais vai komplekts – glāzes un atveramais. Esmu novērojis, ka cilvēki, kuri padziļināti interesējas par alu, ļoti novērtē arī kolekcionējamās pudeles, piemēram, dažādus staltus, porterus, mucās nogatavinātos alus, izteikti skābos alus no Beļģijas u.c. Nav noslēpums, ka kolekcionējamie ali pēc pāris mēnešiem garšo pavisam citādāk, tāpēc daži kolekcionāri tās atver tikai īpašos gadījumos, ja vispār atver. Arī dodoties ceļojumā, der atcerēties, ka svētki ir pavisam tuvu un reizēm labākā dāvana alus cienītājam var būt īpašs alus, kas atvests no kādas eksotiskas valsts. Nedaudz nenovērtēta, bet ļoti interesanta dāvana var būt arī alus glāžu paliktnīši. Kartona paliktnīši ir ļoti komerciāli, bet, izveidojot individuālu dizainu, piemēram, izgrebtu no koka vai veidotu no kāda cita materiāla, šo vienkāršo, bet noderīgo lietu var padarīt par ļoti interesantu dāvanu.