Gordona Remzija un grilētu salātlapu nedienas

Viens no tādiem raidījumiem, kurā viņš devās uz dažādām ēstuvēm, lai pārbaudītu to sniegumu un pēc tam uzlabotu, bija "Šausmas virtuvē (Kitchen Nightmares)". Kādā no raidījuma epizodēm, kas iznākusi 2012. gadā, viesojoties Džordžijas štata restorānā ar nosaukumu "Park's Edge", šefpavārs, kā ierasts, sāk ar ēdienu pasūtīšanu un degustēšanu. Viņš neslēpa savu pārsteigumu, kad ēdienkartē ieraudzījis grilētus Cēzara salātus, un atzinis, ka nekad neko tādu iepriekš nav redzējis.