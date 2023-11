Viens no nepilniem 500 pasaulē: restorāns "Pavāru māja" saņēmis īpašu "Michelin" zvaigzni

“Zaļā zvaigzne (no angļu val. - Green star) ir pasaules populārākā restorānu ceļveža “Michelin” ilgtspējības apbalvojums. To piešķir restorāniem, kuri spējuši apvienot izcilas gardēdības pieredzi ar videi un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas pamatprincipiem, vienlaikus iedvesmojot gan gardēžus, gan pašu restorānu nozari sekot piemēram ilgtspējības virzienā. Šodien "Michelin Guide" mājas lapā atrodami 490 restorāni, kuriem piešķirta šī "Zaļā zvaigzne". Un sarakstā jaunākais restorāns pievienots tieši no Latvijas – "Pavāru māja".