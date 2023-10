Aptaujas rezultāti ⟩ Cik tērējam, ieturot maltīti ārpus mājas pusdienās un vakariņās?

Pārskatot datus šķērsgriezumā, noskaidrots, ka 49% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem par pusdienām tērē no pieciem līdz desmit eiro, kas ir ievērojami vairāk nekā citās vecuma grupās.

Vēl iedzīvotāju aptaujā tika vaicāts par to, kāda būtu maksimālā naudas summa, kuru respondents personīgi būtu gatavs maksāt par sevi vakariņās, piemēram, satiekot draugus vai ģimeni. Vairumā jeb 36% atbildēja ka ir gatavi maksāt desmit līdz 20 eiro, savukārt vēl 27% norādīja, ka no 20 līdz 30 eiro. Skatot rezultātus šķērsgriezumā, var secināt, ka Rīgā dzīvojošie 29% gadījumu pauda, ka par vakariņām gatavi šķirties no desmit līdz 20 eiro, bet citās pilsētās dzīvojošie – 41%, savukārt laukos – 38%.