Vai var sēņot bez naža?

Joprojām tiek lauzti šķēpi par to, vai drīkst mežā lasīt sēnes ar visām to saknēm. Lai gan nevajadzētu, jo par to spriests gana. Tomēr allaž der atcerēties, ka kādam sēņotājam šīs ir pirmais gads mežā un daudzas lietas var šķist pavisam jaunas. Tāpēc vietā ir teiciens, ka atkārtošana ir zināšanu māte.