Reņģēdāju leiputrija „Mājas kafejnīcu dienās” Kaltenē

Cik daudz ēdienu no reņģēm var pagatavot, ja lielāko tiesu jau zinām žāvētas, ceptas un marinētas reņģes? Ja ir tik prasmīga un talantīga saimniece kā Dina Čuba, tad izrādās, var radīt pat desmit un vairāk zivju ēdienu! Uzkodu plate, kurā ir pa druskai no dažādiem reņģu ēdieniem, viltotās austeres, reņģu kotletītes sarkanajā mērcē, reņģu frikadeles, pastēte no kūpinātām reņģēm, ķilavmaizītes, Kaltenes reņģu zacene, reņģu pica un pat reņģu plātsmaize! Tā atgādinās kišu – sāļo pīrāgu, kur uz kārtainās mīklas pamatnes savus sudraba vēderus spīdina reņģes ar tomātu mērci un mārrutku krēmu.