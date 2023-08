Pieneņu spageti, sienāžu uzkodas un nekūstošs saldējums: jaudīgs "Riga Food 2023" pieteikums

Saldējumu, kas nekūst? Tas ir iespējams! Augstākās kvalitātes liofilizētu produktu ražotājs no Lietuvas – “Super Garden” – izstādes apmeklētājus iepriecinās, piedāvājot nogaršot kraukšķīgu mango, pistāciju, kivi, karameļu, melleņu, kokosriekstu un pat košļājamās gumijas garšas saldējumu, kas nekūst. Īpašam saldējumam izstādē būs īpaši izdevīga cena!

Ar olbaltumvielām bagātas uzkodas un našķus, kas gatavoti no sienāžiem, Baltijas inovāciju stendā prezentēs Lietuvas uzņēmums “Tastik Crickets”. Sienāži ir pilnvērtīgs un ilgtspējīgs uzturs, kas satur daudz olbaltumvielu, šķiedrvielu, minerālu un vitamīnu, jo īpaši B12. Pikantās uzkodas, sienāžu miltus un makaronus, kā arī sienāžu proteīna batoniņus uzņēmums gatavo no pašu audzētiem sienāžiem Lietuvā. “Neapšaubāmi ēdiens no sienāžiem ir kaut kas alternatīvs, novatorisks un unikāls, bet mēs gribam radīt jaunu ēdiena baudīšanas kultūru,” uzsver “Tastik” vadītāja Greta Budreike (Greta Budreikė).