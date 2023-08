11 pasaulslaveni ielu ēdieni: ēdienu kritiķi iesaka labākās vietas, kur tos baudīt

Bali: Sate lilit

Sate lilit ir iecienītākais ielu ēdiens Bali. Šo tradicionālo delikatesi parasti gatavo no maltas gaļas masas, kas tiek aplipināta ap plakaniem koka iesmiņiem. Šī ēdiena pagatavošanai visbiežāk tiek izmantota cūkgaļa, bet iesmiņus mēdz gatavot arī no citiem gaļas veidiem un dažreiz pat no zivīm. Gaļas masai parasti pievieno tradicionālās Indonēzijas garšvielas, piemēram, citronzāli, galangalu, čili un laima lapas. Iesmiņus mēdz pasniegt ar rīsiem un kādu pikantu mērci.