Ko nozīmē uz pārtikas produktiem redzamais zaļās vardes marķējums?

Arī vēlāk pieminēts, ka sertificētajiem uzņēmumiem “jāpiedalās cilvēku muļķošanā par to, ka viņi bojā klimatu”. Taču cilvēku darbības negatīva ietekme uz klimata pārmaiņām nav afēra vai “muļķošana”. Straujās globālās sasilšanas galvenais cēlonis ir siltumnīcefekta gāzes, kuras rodas no fosilo energoresursu dedzināšanas, tā saukto F-gāzu izmantošanas rūpniecībā, intensīvas mēslošanas un lopkopības (galvenokārt no liellopu un aitu audzēšanas). Par to, ka iemesls ir cilvēku saimnieciskā darbība, vienisprātis ir absolūtais vairums klimata pētnieku, un par to Re:Check ar atsaucēm uz pētījumu apkopojumiem un aptaujām ir rakstījis vairākkārt. Šo nostāju apstiprina arī, piemēram, ANO Starptautiskā Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, NASA, kā arī zinātņu akadēmijas un zinātnieku biedrības.