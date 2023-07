No pudeles, glāzes vai kausa? Ar putām vai bez - kā pareizi baudīt alu?

Pieņemts uzskatīt, ka alu jāiegādājas tieši stikla pudelēs, vēl dzirdēts viedoklis, ka alum bundžās ir metāla piegarša, taču tas ir mīts. Piegarša var veidoties, ja alus tiek dzerts tieši no bundžas, bet, ja alu pārlej glāzē, bundžas materiāls tā garšu neietekmēs. Alus nemaz nepieskaras metālam, jo bundžas iekšpusē ir speciāla polimēra pārklājums. Patiesībā skārda bundža ir labāks iepakojums, jo pasargā dzērienu no gaismas, saules stariem un skābekļa. Stikla pudelēs, lai cik tumšs būtu stikls, neliels gaismas daudzums tomēr piekļūst alum.

Neatkarīgi no tā, vai alus iegādāts pudelē vai bundžā, dzerot to labāk pārliet glāzē. Alus satur salīdzinoši lielu ogļskābās gāzes daudzumu, dzerot to tieši no pudeles vai bundžas, tā nonāk kuņģī, radot dažādas reakcijas, piemēram, uzpūšas vēders. Pārlejot alu glāzē, veidojas putu kārtiņa un ogļskābā gāze izdalās, nenonākot kuņģī. Kāpēc labāk izvēlēties glāzi, nevis, piemēram, kausu? Kauss ir ļoti liels, dzēriens tajā ātrāk “atšālējas” un zaudē savas garšas īpašības. Vasaras laikā kausā tas arī ātrāk sasilst, pārsniedzot ieteicamo baudīšanas temperatūru. Lai gan teju katram alus veidam ir arī atbilstošas formas glāze, izplatītākais un ieteicamākais risinājums ir tulpes formas glāze. Baudot alu no šāda trauka, vienlaikus varēs sajust gan garšu, gan smaržu, jo glāze ir pietiekami plata. Turklāt varēs redzēt arī dzēriena krāsu un putiņu kārtu – būs baudījums arī acīm.