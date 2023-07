Vai alus tiešām jābauda ledaini auksts?

Runājot par gatavību eksperimentēt ar jaunām garšām, Latvijas alus baudītājus var dēvēt par konservatīviem, tomēr ar vēlmi izmēģināt arī jaunumus. Pētījuma dati atklāt arī tendenci – gados vecāki alus baudītāji ir uzticīgāki jau pazīstamām garšām un zīmoliem, salīdzinot ar jaunākiem respondentiem. Piemēram, vecumā grupā no 18 līdz 29 gadiem jaunas garšas bieži izvēlas 21% respondentu, vecumā grupā no 30 līdz 39 gadiem – 31% respondentu, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem tikai 12%.

Gados jaunākie respondenti – vecumā grupā no 18 līdz 29 gadiem – daudz biežāk dod priekšroku arī alus baudīšanai tieši no pudeles (71%), kamēr gados vecākie respondenti biežāk izvēlas dzert miestiņu no glāzes – vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem (48%), bet vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem – 53%.