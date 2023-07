Kas jāzina, lai pareizi šķirotu plastmasas iepakojuma atkritumus

Plastmasas iepakojums ir viens no jaunākajiem cilvēka radītajiem iepakojuma materiālu veidiem. Lai arī cilvēce plastmasu pazīst mazāk nekā 100 gadus, tomēr tas ir viens no apspriestākajiem un asas diskusijas izraisījušiem iepakojuma veidiem. Iemesls plašajai viedokļu atšķirībai - vai plastmasas iepakojums ir zinātnes sasniegums vai tomēr cilvēces lielākā kļūda - izriet no sabiedrības izpratnes trūkuma par pareizu plastmasas iepakojuma lietošanu un utilizēšanu.