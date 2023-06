10 lietas, kurām pievērst uzmanību, vārot zemeņu ievārījumu

Zemene ir mīksta oga, tāpēc tai nav nepieciešama ilga vārīšana. Katliņu liek uz vidējas uguns, uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, vāra piecas minūtes, ļoti uzmanīgi apmaisot un noņemot putas. Tad noņem no uguns un ļauj pilnībā atdzist. Šādi atkārto 3 reizes. Garša un aromāts burtiski gāzīs nost no kājām.

Ievārījuma putas garšo fantastiski. Tomēr jāatceras, ka nevajag jaukt lietas, putas ir labas tikai kā neatkarīgs, garšīgs cienasts, un, ja tu esi pārāk slinks, lai tās noņemtu no ievārījuma vai darīsi to nepietiekami uzmanīgi, rezultāts būs nomācošs. Ievārījums ne tikai kļūs duļķains, bet arī ar laiku iegūs nepatīkamu, rūgtenu piegaršu un zaudēs kopējo kvalitāti.

Tomēr patiesībā maisīt vajag, lai ievārījums nepiedegtu. Galvenais ir to darīt ļoti uzmanīgi, nevis asi, gar katla dibenu un gar sienām, cenšoties nepieskarties ogām, bet tieši tā, it kā noņemtu sīrupu no sakarsētām virsmām. Pēc tam var izmantot satura "iegriešanu".