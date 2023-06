Lai garšīgāk: 8 ieteikumi siera baudīšanai

Iegādājoties sieru, ieteicams izvēlēties lielāku rituli vai gabalu no tā. Mazākajos rituļos siers ātrāk nogatavinās, tāpēc arī ātrāk zaudē mitrumu. Lielākajā ritulī siers būs vairāk saglabājis mitrumu, kas ietekmēs arī siera garšu, tas būs gaļīgāks un treknāks.

Ja esat iegādājies cietā siera rituli, to iespējams sagriezt vairākos veidos – ja ritulis ir mazāks, to var griezt kā torti un gabaliņus pēc tam sadalīt mazākos trīsstūrīšos. Ja esat iegādājies lielāku rituli, ieteicams to pārgriezt uz pusēm un griezt ar siera nazi – lāpstiņu. Tieši ar šādu siera nazi izdodas ļoti plānas šķēlītes. Treknāks siers vislabāk garšo tieši ļoti plānās šķēlītēs. Ja siers tiek pasniegts šādi, tas nebūt nenozīmē, ka saimniece ir ļoti taupīga. Ja ir iespējams, šādu sieru var pasniegt arī lielākā gabalā, blakus noliekot siera nazi un ļaujot katram viesim pašam nogriezt sev šķēlītes.