Gardēžu paradīze — Turcija: 17 kulta ēdieni, kas jānobauda ceļojumā

Döner kebab

Kebabs dažādās tā variācijās, neapšaubāmi, ir viens no slavenākajiem un populārākajiem turku ēdieniem, kas iemantojis pasaules slavu. Zināmākais no tiem ir Döner kebab, kas daudzās valstīs kļuvis par vienu no populārākajiem ātrās ēdināšanas nišas kulta ēdieniem.