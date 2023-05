70% iedzīvotāju vēlētos biežākas ēdienreizes kopā ar ģimeni

“Visos laikos katrā ģimenē ir bijušas savas ēšanas tradīcijas un paradumi, taču kopīga vērtība gan mūsdienās, gan gadu desmitus atpakaļ, ir ģimenes kopā sanākšana pie kopīga galda. Mūsdienās ēdienreizes nereti ir vienīgais brīdis dienā, kad visa ģimene var būt kopā, lai dalītos ar saviem ikdienas notikumiem, ļautos sarunām un iedvesmotu viens otru. Veiktā aptauja apliecina, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas rada šķēršļus ēdienreižu gatavošanai kopā, ir kvalitatīvu produktu pieejamība. Ieklausoties iedzīvotāju vēlmēs, “Maxima” ir radījusi jaunu privāto zīmolu Well Done, kurā iekļauti teju 700 augstas kvalitātes produkti visās pārtikas produktu kategorijās. Tas ļaus mūsu klientiem piepildīt katru kulinārijas eksperimentu virtuvē un iepriecināt gan sevi, gan savus tuvos iecienītākās maltītes pagatavošanā no īpaši izraudzītiem un kvalitatīviem produktiem,” saka ”Maxima Latvija” mārketinga departamenta direktore Gundega Laugale.