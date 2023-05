Foto ⟩ Reņģu svētki Jūrmalciemā

”Kāpēc mums tādas domas bija? Jo zinājām, ka šajā dienā Dienvidkurzemē ir vēl dažādi pasākumi. Priecājamies, ieraugot visu to skaitu, kas mūs ir apmeklējuši. Kā lietuvieši godā savu stinti, tā mēs esam lepni, ka mums ir reņģe. Tās, ko šobrīd cepam, tiešām iznāca stundu pirms sākuma ārā no jūras. Zvejnieks nozvejoja, un zvejnieks cep!”

Rasma divas dienas gatavojusi aukstos reņģu ēdienus. ”Tās ir pašu receptes, ir jau sestais gads svētkiem, tāpēc vienmēr domājam, ko pamainīt, bet pamatu pamats ir reņģe. Var mainīt garšvielas, bet reņģe paliek. Cilvēkiem stāstām, ka šis ēdiens ir no kūpinātas, bet šis no ceptas. Ko spējam, to piedāvājam,” viņa atzina.