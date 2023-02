Kāpēc tev vajag vismaz divus virtuves dēlīšus?

Taču droša ēdiena apstrāde neaprobežojas ar gaļas uzglabāšanu atbilstošā temperatūrā un to, ka tā ir gatava, pirms nonāk šķīvī. Ēdiena sagatavošana ir vienlīdz svarīga.

Lai izvairītos no saindēšanās un iespējama pārtikas piesārņojuma virtuvē, tev nepieciešams atsevišķs dēlītis gaļas griešanai.

Neatkarīgi no tā, vai sagatavo cūkgaļu, liellopu, vistu, zivis vai jūras veltes, katrs no šiem jēlajiem produktiem satur baktērijas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tavu pašsajūtu un veselību. Daļa no šīm baktērijām var izdzīvot karstā, ziepjainā ūdenī, iespraukties vissmalkākajās griešanas dēļa rieviņās. Rezultāts? Šīs baktērijas vari pārnest uz citiem produktiem, kurus griez uz šī paša dēļa.