Ko iesākt ar izgrebto ķirbi pēc Halovīna?

Ne vienam vien iedzīvotājam gada rudenīgākais mēnesis, oktobris, mēdz asociēties ar lielu, oranžu ogu - ķirbi. Un ne velti! Ķirbis ir viens no vissenākajiem kultūraugiem, kā arī mūsdienās tas ir Halovīndienas simbols, kas izgrebts un ievietotu svecīti 31.oktobrī rotā virkni mājvietu. Jāatzīst gan, ka ķirbim kā svētku dekoram mūžs ir īss un jau pavisam drīz nākas apsvērt iespējas, kur to likt. Lai mazinātu Halovīna ķirbju nonākšanu sadzīves atkritumos, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" piedāvā četrus risinājumus, kā no tiem atbrīvoties videi draudzīgā veidā.

Garda maltīte vai izejviela sejas maskai

Kad plāno atbrīvoties no Halovīndienas svētku dekoriem, izvērtē izgrebtā ķirbja stāvokli. Iespējams, tas vēl ir svaigs un izmantojams kāda garda ēdiena pagatavošanā. Ķirbis ir vērtīga oga, kuras sastāvā ir tādi vitamīni kā A, C, E, B6, kā arī dzelzs, kālijs un citas cilvēkam nepieciešamas vielas. Gan interneta portālos, gan pavārgrāmatās ir pieejama virkne recepšu, kurās kā sastāvdaļa tiek norādīta tieši ķirbis. Dažādas kūkas, maizītes, zupas. Ja ķirbis palicis pāri daudz, to var arī sasaldēt un lietot, kad rodas iedvesma gatavot. Varbūt vērts ķerties arī pie konservēšanas un sagatavot ķirbi ziemas krājumiem? Tāpat informatīvajā vidē dažādās padomu jeb "tips & tricks" sadaļās atrodamas idejas, kā dabas veltes izmantot skaistumkopšanas līdzekļu, piemēram, ķermeņa krēmu, sejas masku vai skrubju izgatavošanā.

Barība dzīvniekiem zvēru parkos un patversmēs

Ja ķirbim vietu savā uzturā vairs nesaredzi, izvērtē, varbūt tas ir gana labs, lai kļūtu par barību zvēriem. Jau vairākus gadus Latvijā rudenī tiek rīkotas iniciatīvas, kurās ķirbji tiek vākti, lai nodotu, piemēram zooloģiskajos dārzos. Dārzeņus un augļus saimnieki aicina nodot dzīvnieku patversmēs, kur tos gaida kazas, aitas un citi mājdzīvnieki. Tāpat šie gardumi var lieti noderēt Latvijas dabas parkos un mazajās lauku saimniecībās jeb Mini zoo mītošajiem zvēriem. Tomēr, pirms ved savu ķirbi dzīvniekiem, sazinies ar saimniecību, lai precizētu veidu, kā dabas veltes tiek pieņemtas un vai tās dzīvniekiem vari dot pats.

Izejviela kompostā

Vērtīgas "dzīves beigas" iespējams rast arī tiem ķirbjiem, kuri jau sākuši bojāties. Daudziem privātmāju iedzīvotājiem un saimniekiem lauku sētās un zemnieku saimniecībās jau labi pazīstams paradums ir komposta veidošana pagalma teritorijā. Šobrīd bioloģisko atkritumu apstrādei virkne uzņēmumu piedāvā arī kompaktus tehnoloģiju risinājumus izmantošanai iekštelpās. Attiecīgi ir dažādas metodes, kā ķirbim kļūt par komposta sastāvdaļu, lai tas kalpotu vēlamajam mērķim, piemēram, augu mēslošanai. Vienlaikus, kā liecina prakse daudzviet Latvijā, āra apstākļos veidota komposta kaudze un tās bioloģiskā vide ir piemērota ne tikai ķirbju apglabāšanai, bet arī audzēšanai. Kas zina, varbūt jau nākamajos Halovīna svētkos ķirbis izaugs tieši tavā pagalmā.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu konteiners