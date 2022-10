Zibakcija un Pasaules olu dienas svinības Doma laukumā

"Olbaltumvielas ir vienas no svarīgākajām uzturvielām cilvēka organismā. Ir būtiski turpināt izglītot sabiedrību par sabalansēta uztura nozīmi un to ietekmi uz veselību ilgtermiņā. Tādēļ arī vēršam uzmanību šim produktam ar dažādām aktivitātēm Pasaules olu dienā Doma laukumā un ne tikai," piebilst Ērliha.

Turklāt "Olas ir spēks!" pavāru busiņš viesosies pie Jaunās Teikas birojiem no plkst. 8.00 līdz plkst.9.30, kā arī Mūkusalas biroju kompleksa teritorijā no plkst. 15.00 līdz plkst.17.00 Tāpat svinības turpināsies arī 15.oktobrī - Iecavā, kur 11.30 - 12.30 Iecavas stadionā būs iespēja gan nobaudīt olu ēdienus, gan piedalīties kopējā aktivitātē - kustības logo atveidē.

Kas vērtīgs olās?

Daudzas no olās atrodamajām uzturvielām parasti tiek patērētas nepietiekami, taču tās ir nepieciešamas kā daļa no veselīga uztura, lai izvairītos no nopietnām veselības problēmām. To uzturvielu lieliskā biopieejamība jeb uzsūkšanās organismā (94% vārītām olām) nozīmē, ka olas spēj tieši uzlabot cilvēku veselību visā pasaulē, veicinot labāku dzīvi visiem.