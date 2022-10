Kura ir Latvijā iecienītākā putra: auzu pārslu vai mannas?

Tikai 11,7% no visiem aptaujātajiem norādīja, ka graudaugu putras nemēdz ēst.

“Latvijas iedzīvotājiem putru ēšanas tradīcijas ir senas, tāpēc jau kopš mazotnes bērni tiek mācīti ēst putras, kas ir vērtīgs produkts, jo īpaši augošiem organismiem vai cilvēkiem ar papildu fizisko slodzi. Pēdējos gados arvien populārākas kļūst auzu pārslas, ko iespējams pagatavot visdažādākajos veidos, pievienojot sev vēlamās sastāvdaļas,” saka “Rīgas Dzirnavnieks” tirdzniecības un loģistikas direktore Iveta Švarce, “varbūt kādam šķiet, ka putras ir kaut kas novecojis vai arī mantojums no Padomju laikiem, patiesībā mūsdienās tās iespējams gan pagatavot moderni, papildinot ar visdažādākajām garšām, gan arī palīdzēt aizņemtajā ikdienā iegūt sev tik nepieciešamo enerģiju. Esam novērojuši, ka arvien populārākas kļūst ātri pagatavojamās putras ar dažādām piedevām jauniešu un ekonomiski aktīvu cilvēku vidū, kas visdrīzāk skaidrojams ar aizņemtību, kad ēst gatavošanai vairs nevaram veltīt daudz laika un svarīgāk ir nodrošināt sev sātīgu maltīti pēc iespējas ērtākā veidā.”

Vaicājot, kurā dienas laikā ēst putru ir visveselīgāk, 68,2% respondentu pauda, ka no rīta, savukārt 18,8% sacīja, ka jebkurā ēdienreizē. “Lai gan mūsdienās ir daudz dažādu alternatīvu brokastīm, auzu pārslu popularitāte joprojām ir ļoti augsta, jo īpaši ar dažādām papildu garšām,” saka I.Švarce, piebilstot, ka iedzīvotāji arvien vairāk iegādājas “Rīgas Dzirnavnieks” ražotās auzu pārslas putras, tāpēc šogad uzņēmums auzas iepircis par 30% vairāk nekā iepriekšējā gadā, tādējādi nodrošinot Latvijas tirgu ar pieprasīto produktu.

“Putras tradicionāli tiek uzskatītas par sātīgu brokastu ēdiens un to apstiprina arī aptaujas dati, bet patiesībā putra var būt arī lielisks launags bērniem pirms pulciņiem vai treniņiem, vai lielisks veids kā aizstāt pēcpusdienas našķi ar ko veselīgāku,” saka Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande.

Analizējot datus padziļināti, var secināt, ka sviestu kā papildu piedevu daudz biežāk izvēlas vecumā no 55 līdz 63 gadiem, ko norādīja 57,8% respondentu, savukārt jaunāki cilvēki, kuri ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem labprātāk izvēlas ievārījumu, paužot to 70,6% gadījumu.