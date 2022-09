Senlatviešiem Miķeļdiena bija īpaša diena - rudens saulgrieži, laiks, kad no laukiem bija novākta raža un par to pateicās Jumim, auglības nesējam ar brangām dzīrēm, uz galda liekot kārtīgu mielastu. Viens no kārtīgiem rudens ražas simboliem ir ķirbis, tāpēc godināsim to, gatavojot no lielās, oranžās ogas kādu saldu gardumu!