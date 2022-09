Rudentiņš nu dien ir bagāts vīrs - no dārza tiek novākti visdažādākie labumi, gan tie, kas aug virs zemes, gan zem. Devīgi ir arī koki un mežs. Aicinām tevi mazliet atvilkt elpu un mēģināt burtu mikslī atrast to īsto burtu, kurš norādīs uz to, kāds rudens labuma nosaukums tajā paslēpies.