Vai tu pareizi mizo banānu?

Banāni ir ļoti populāri augļi visā pasaulē. Tie ir lieliski, jo brīnišķīgi garšo svaigi, ir teju neatņemama smūtiju sastāvdaļa, no tiem var pagatavot kā lieliskas pankūkas tā arī kūkas, kēksus un visdažādākos desertus.

Tomēr būsim godīgi: to nomizošana mēdz būt nedaudz sarežģīta. Dažreiz tos pat var šķist neiespējami atvērt neatkarīgi no tā, cik ļoti tu centies. Un pat tad, kad tas ir izdevies, mizas iekšpusē iespējams daļa augļa jau ir pārvērtusies putrā, jo, lai tiktu pie garduma, nācies pielietot spēku. Varbūt tas tāpēc, ka tomēr vienai no frontēm ir taisnība par pareizo banānu nomizošanas tehniku?

Pareizais veids, kā atvērt banānu, nav nomizot to no kāta daļas, kā daudzi cilvēki dara, vēsta "All recipes". Kāpēc? Kāts ir stingrākā banāna daļa, jo tā ir vieta, kur augļi piestiprinās pie pārējās banānu kopas, un tas ir atbildīgs par to, lai banāni tur tiešām arī kārtīgi turētos.

Var ticēt var neticēt, bet pareizais banāna mizošanas veids tomēr tiek definēts no pretējā gala jeb tā, ko daudzi uzskata par banāna dibenu.

FOTO: pexels.com

Starp citu šis paņēmiens nav jauns — tas ir veids, kā banānu lielākie cienītāji pērtiķi tos visu laiku atver. Viņi izdara nelielu iespiedumu banāna galā, to saspiežot, un pēc tam sadala mizu un noloba katru daļu.

Tas varētu šķist dīvaini, ja visu laiku esi darījis otrādāk, taču tas ir visefektīvākais veids, kā atbrīvot banānu no mizas. Turklāt tev nebūs tik ļoti jānopūlas mēģinot salauzt cieto banāna kātu.

Tiesa gan, ja banāni ir patiesi gatavi un to miza jau ir iekrāsojusies brūnā krāsā, viegli to atvērt būs abos variantos. Un vēl mēs ticam, ka galvenais ir tikt pie kārotā banāna arī tad, ja izmantotā metode šajā gadījumā netiek uzskatīta par to pareizāko.

Kurā banānu mizotāju kategorijā esi tu?