Maltīte karaliskās noskaņās: TOP 6 muižas un pilis, kur var paēst gardas pusdienas

Ungurmuiža netālu no Cēsīm – ir lieliska apmešanās vieta, plānojot nedēļas nogales ceļojumu Vidzemē. «Pat ja neplānojat nakšņot, bet atrodieties netālu no muižas, noteikti ienāciet šeit, lai pastaigātos pa parku ar gadsimtiem seniem ozoliem un liepām un baudītu nesteidzīgas pusdienas omulīgajā koka muižā, kas celta baroka stilā. Vietējā restorānā pasniedz ēdienus no sezonas produktiem, tāpēc ēdienkarte tiek regulāri papildināta», - stāsta A. Muižnieks, piebilstot, ka saulrietā vai saullēktā iespējams doties aizraujošā izbraucienā ar SUP dēļiem, kas nevienu neatstās vienaldzīgu.