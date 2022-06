Plombīrs vai gelato? Mochi vai bumbiņu saldējums? Ceļvedis saldējumu pasaulē

Izvēle reizēm var būt pat pārāk plaša, tādēļ "Narvesen"piedāvā īsu ieskatu daudzveidīgajā saldējumu pasaulē.

Plombīra saldējums. Klasika! Šo saldējumu vismaz vienreiz dzīvē ir izdevies nobaudīt ikvienam. Tas ir vienkāršs, taču ne mazāk gards – lielākoties to gatavo no olām, saldā krējuma, cukura un iebiezinātā piena ar cukuru, taču receptes var atšķirties. To var atpazīt pēc tā koši baltās krāsas.

Krējuma saldējums. Šis saldējums ir ļoti līdzīgs plombīram, taču tas, atšķirībā no plombīra, kurš ir tikai balts un garšo vienveidīgi, izceļas ar to, ka ir pagatavojams dažādās krāsās un garšās. Tas no plombīra ir mantojis krēmīgo konsistenci, taču, kā liecina nosaukums, tajā arī ir jūtams lielāks saldā krējuma īpatsvars.

Sorberts. Kad nekārojas saldējums, kas gatavots no piena vai krējuma, lieliska alternatīva ir veldzējošais un vasarīgais sorberts. To lielākoties gatavo no ogām vai augļiem, ūdens, cukura un olām, taču, tāpat kā ar visiem saldējumiem, arī tā receptes var atšķirties. Tam ir skābāka vai saldāka garša, atkarībā no izvēlētajām ogām un augļiem, un tas izceļas ar ledaināku konsistenci, jo krējuma un piena vietā tiek izmantots ūdens.

Sulas saldējums. Īsts vasaras našķis! Ja ir pienākusi īpaši karsta diena un vēlies nobaudīt kaut ko veldzējošu un saldu, tad sulas saldējums ir lieliska izvēle. Šie no visiem minētajiem saldējumiem ir visvienkāršākie – augļu vai ogu sula tiek ielieta īpašās veidnēs un sasaldēta. Tie ir īpaši iecienīti bērnu vidū, jo ir viegli apēdami, pieejami košās krāsās un ļoti saldi.

Bumbiņu saldējums. Šis unikālais saldētais gardums ir atpazīstams uzreiz – tas tiek ražots nevis viengabalainā saldējuma masā, bet gan pavisam mazās, sasaldētās bumbiņās. To lielākoties gatavo no piena un krējuma, kā arī dažādām ogām un augļiem.

Jogurta saldējums. Ja esi jogurta un saldējuma cienītājs, tad šis saldējums ir kā radīts tev - tas izceļas ar lielisku garšu, kas ir raksturojama kā saldā krējuma un jogurta kombinācija. To gatavo līdzīgi kā krējuma un plombīra saldējumu, taču galvenā atšķirība ir pievienotais jogurts.

Biezpiena saldējums. Ja tev garšo biezpiena našķi, tad šis saldējums tev neliks vilties. Tam piemīt gan saldā biezpiena unikālā garša, gan saldējuma krēmīgums. Šo saldējumu arī gatavo līdzīgi kā krējuma un plombīra saldējumus, taču tam līdzās klasiskajām saldējuma izejvielām – olām, krējumam un pienam – tiek pievienots saldais biezpiens.

“Mochi” saldējums. Šī eksotiskā saldētā garduma izcelsme meklējama tālajā Japānā. Tas ir mazs, saldēts rīsu mīklas pīrādziņš, kas pildīts ar gardu sulas saldējumu. Tā nosaukums ir ļoti tiešs – japāņu vārds “mochi” latviešu valodā nozīmē “japāņu rīsu kūka.” Īsumā - ja vēlies nobaudīt kaut ko neierastu, tad “mochi” ir izcila izvēle.