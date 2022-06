Kā izvēlēties visgaršīgāko arbūzu?

Smagāks vienmēr ir labāks! Tā kā arbūza sastāvā ir 92% ūdens, tieši svars ir viens no faktoriem, kas norāda uz to, ka tas ir kārtīgi nogatavojies. Lai izvēlētos labāko - noskati aptuveni vienāda izmēra arbūzus, salīdzini to svaru un izvēlies smagāko.