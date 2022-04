Neatkarīgi no tā vai 30. aprīlī sakopsi vidi kādā no Lielās Talkas punktiem, vai parūpēsies par savu īpašumu, skaidrs ir viens - kas čakli svaigā gaisā strādājis, tas pelnījis gardi paēst. Un nav noslēpums, ka svaigā gaisā gatavotais un baudītais liekas vēl gardāks. Šo to vari sagatavot laicīgi mājās, bet daļu darba vari paveikt, sildoties pie iekurta grila vai ugunskura tam paredzētajās vietās. Lai darbīga talkošana un garda ēšana!