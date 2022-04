"Šlipsei vai audumam tiešām ir jābūt 100% zīdam. Es vienu gadu humpalās “pa lēto” sapirkos kaklasaites, un, nu tik krāsošu! Sanāca tikai no tām šlipsēm, kuras bija no zīda. No jaukta materiāla vai sintētikas nekrāso." FOTO: Foto un padoms: Jana Krievina