Kas jāņem vērā, izvēloties dzirkstošo vīnu? Skaidro vīnzinis

Tāpat jāņem vērā, ka pēc vīna nosaukuma iespējams atšifrēt, kādas garšas tas būs. Secīgi no sausākā uz saldāko tie ir - Brut Zero, Zero Dosage, Brut Nature, kam cukurs parasti ir tuvu nullei, pēc tam seko Extra Brut, Brut, Sec, Demi Sec un Doux, kas būs vissaldākais no visiem.