Ēdiens, kurš neatstāj vienaldzīgus: asinsdesa

Arī Latvijā asinsdesas ir iemīļots un zināms kārums, it sevišķi aukstajos ziemas mēnešos – jo īpaši ziemas saulgriežu svētku galdā. Gaļas pārstrādāji ir papildinājuši esošās un izveidojuši arī dažādas jaunas asinsdesu receptes, līdz ar to sortimentā to ir daudz un dažādas. Tievās un mazās desiņas ir pagatavojamas visātrāk un lieliski sader kopā ar brūkleņu mērci. Savukārt putraimdesas arī mūsdienās vēl aizvien tradicionāli gatavo pēc senām receptēm, ko daudzu gadu garumā pilnveidojušas mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas. Produkts ir diezgan specifisks, bet, pagatavots ar dažādu pildījumu, pasniegts ar skābo krējumu, brūkleņu ievārījumu vai kādu savai gaumei atbilstošu čatniju, mērci, iegūst aizvien jaunus cienītājus.