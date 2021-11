Kāpēc ledeņu kociņos ir caurumi?

Viena no versijām, kas daudziem ir ienākusi prātā pēc ledenes notiesāšanas - svilpe, ta noteikti ir svilpe, bet nekā - pūt cik gribi, nekas nesanāks.

Viss ir daudz vienkāršāk un tehniskāk - tas vistiešākajā mērā saistīts ir saistīts ar to, kā tiek ražotas konfektes. Ņemam kā piemēru visiem zināmās Chupa Chups konfektes. Kad esat notiesājis vienu no šīm konfektēm, var pamanīt nelielu kvadrātveida caurumu kociņa sānā, ko iepriekš slēpa pati ledene. Šī cauruma iemesls ir tas, ka konfekšu ražotāji tajā faktiski iekausē ledeni. Tas nodrošina, ka konfektes paliek piestiprinātas pie kociņa, nevis pie mazākās ārēju faktoru ietekmes atdalās un nokrīt no tā.