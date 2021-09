Gruzijas pussaldais. To bija iecienījuši gan Staļins, gan Elizabete II

Īpaši jāizceļ arī padomju gadi, kad īpaši uzplauka Gruzijas vīnu darītavu industrija - viena no no darītavām "Tbilvino" savus dzērienus piegādāja pat Kremlim. Liels pussaldo Gruzijas sarkanvīnu cienītājs bija Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālkomitejas (PSKP CK) ģenerālsekretārs Josifs Staļins. Klīst leģendas, ka vīns no Krievijas tālāk nonācis pat līdz karalienes Elizabetes II vīna pagrabiem.