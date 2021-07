Kā izvēlēties vissulīgāko un vissaldāko arbūzu?

Ja arbūza miza izskatās kā novaskota, un to viegli var pārdurt ar nagu, tad šis arbūzs noteikti vēl ir zaļš. Ja jums šķiet, ka arbūzs ir nogatavojies, tad patiešām vari to cieši apskaut. Gatavam arbūzam būtu jānokrakšķ. Taču, ilgstošas pārvadāšanas rezultātā arbūza mīkstums tiek nedaudz saspaidīts. Tāpēc šo testu var neiziet pat visgatavākais eksemplārs.

Par to, ka arbūzi, kuri ir novākti pirms laika, ir piesātināti ar dažādiem ķīmiskiem mēslojumiem, kuru sastāvā ir nitrāti, zina visi. Taču, neskatoties uz to, arbūzus, kuri tirgū tiek piedāvāti mēnesi pirms arbūzu sezonas sākšanās, arī pērk visi. Arbūziem pieļaujamā nitrātu norma ir 60 mg/kg. Pirms arbūzu sezonas piedāvātajos augļos nitrātu koncentrācija mēdz būt no 120 mg/kg līdz pat 600 mg/kg. Arbūzi, kurus pārdod veikalos un tirgos, tiek laboratoriski pārbaudīti. Tas garantē to, ka nitrātu daudzums būs normas robežās. Bet arbūzus, kurus tirgo ielu un šoseju malās, neviens nepārbauda.