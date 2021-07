Vai, apēdot saldējumu, varam atvēsināties? Un cik bieži to vajadzētu baudīt?

Sertificēta uztura speciāliste Eva Kataja “Pārtikas revidents” skaidro, kas jāņem vērā, izvēloties saldējumu, un cik bieži to būtu ieteicams lietot uzturā.

Eva Kataja skaidro, ka veikalā nopērkams saldējums ir jāuztver kā našķis, un ikdienas uzturā tam būtu jāveido ne vairāk kā 5% no kopējā kaloriju patēriņa. “Tas ir visu to našķu kopums. Ja dienā uzņemtais enerģijas daudzums ir simts procenti, tad no tiem simts procentiem piecus procentus mēs varam atvēlēt saldumiem, un saldējums var būt tās dienas kārums.”