Arbūzs, lai arī oga, esam ieraduši to dēvēt par augli - košs, sulīgs un salds. Sezona ir sākusies, un šis noteikti ir viens no tiem gardumiem, kuru baudām siltajās vasaras dienās. Bet, ja oga varen liela, tad to ne tik tāpat var baudīt, bet arī gatavot kokteiļus un likt salātos. Starp citu - labs ne tikai saldos ēdienos.