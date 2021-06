Garšo grilēta vista? Nesabojā to

Grilēšanas sezona jau kādu laiku ir uzņēmusi apgriezienus un ne velti - svaigā gaisā gatavota un baudīta maltīte tiešām ir fantastiska. Bet ar nosacījumu, ka viss izdodas kā iecerēts. Uz grila bieži dodas gaļa, arī vistas, bet, lai viss izdotos, ir jāizvairās no vairākām izplatītām kļūdām.

Pirmais un viens no vissvarīgākajiem noteikumiem - gatavo uz tīra grila! Ir vairāki iemesli, kāpēc grila tīrība ir svarīga: pirmkārt, ja būsi cepis kādu citu produktu ar spēcīgu garšu, pārpalikumi var ietekmēt garšu gaļai, otrkārt, ja uz tā būs vecas ēdiena paliekas, tās karstuma ietekmē var sākt degt.

Grilējot vistu, svarīgi, lai temperatūra nav pārāk augsta. Kāpēc? Var rasties mānīga sajūta, ka gaļa gatava, jo no ārpuses tā būs ieguvusi to izskatu, kādu kārojas, bet iekšpusē tā var izrādīties jēla. Kad to atklāsi un gribēsi cept vēl, ārpuse sadegs un gaļa kļūs nebaudāmi sausa.