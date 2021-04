Kā atpazīt labu kafiju, ja to iegādājies nevis gatavo pats?

Ļoti populāri ir Arabica un Robusta maisījumi, kas iet pie sirds cilvēkiem, kuri dod priekšroku rūgtākai, nevis izteikti skābenai garšai. 100% Robusta ir pārāk rūgta, lai to baudītu vienu pašu, tāpēc tīras Robusta pupiņas nemēdz būt kafijas tirdzniecības vietu piedāvājumā,” stātsa “Narvesen” Kafijas kluba barista Gatis Silenieks.

“Mūsdienās kafijas audzētāji eksperimentē ar dažādām šķirnēm, mēģinot atrast izturīgāko, ražīgāko un kvalitatīvāko. Viena no populārākajām izvēlēm Latvijā ir Brazīlijas kafija, kam raksturīgas karameles, riekstu un šokolādes notis, taču tā gandrīz vienmēr būs ar citās valstīs – Kolumbijā, Nikaragvā, Hondurasā u. c. – audzētu pupiņu piejaukumu. Tas vajadzīgs, lai Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā viena zīmola kafija katru gadu garšotu vienādi, jo pupiņu garšu ietekmē ražas gads un laika apstākļi. Dažādu pupiņu sajaukums jeb blends ļauj saglabāt nemainīgu kafijas garšu no gada uz gadu,” norāda Gatis Silenieks.