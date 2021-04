Pasakaini zilas Lieldienu olas: lai koši svētki!

Viss process sākas ar kāposta sagatavošanu. To sagriež gabalos, aplej ar ūdeni un vāra 30 minūtes. Tad novārījumam ļauj pilnībā atdzist.

Tālākās darbības neatšķiras no olu krāsošanas sīpolu mizās. No zeķubiksēm (vēlams ņemt tādas, kuras vairs nav valkājamas, lai vēlāk nav žēl) vai no marles sagatavo mazus “maisiņus”, kuros ietīt olas.