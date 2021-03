Lāčpurns ir delikatese, bisīte – indīga. Kā atpazīt ēdamās pavasara sēnes?

Atsaucoties uz bērnībās atmiņām un "visziņu" paustajām gudrībām sociālajos tīklos, no meža nereti tiek pārnestas un uz pannas čurkstinātas teju visas pirmās sēnes, kas atrodamas mežā. Kā ēdamās pavasara sēnes atšķirt no indīgajām, skaidro Latvijas Nacionālā dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja mikoloģe Inita Dāniele, kas ir arī viena no pērn izdotās "Lielās Latvijas sēņu grāmatas" autorēm.