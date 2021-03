Latvieši un maize

Mēdz teikt: lai saprastu kādu tautību, ir jāzina stāsts par šīs tautas maizi. Latviešiem tas, protams, ir stāsts par rudzu maizi, kas iekļauta arī Latvijas kultūras kanonā. Bet par to, ka esam kļuvuši atvērtāki pasaules vēsmām, liecina fakts, ka labprāt baudām arī citu tautu maizes tradīcijas .

Teju ikviens latvietis, kurš kādu laiku padzīvojis citā valstī, teiks, ka viena no lietām, kuras visvairāk pietrūkst, dzīvojot ārpus Latvijas, ir rupjā rudzu maize, jo citās valstīs tādas nav. Kāpēc tieši rudzi?

Tiesa gan, vēlākos gados latvieši pievērsušies arī pelavmaizei, bīdelēto miltu baltmaizei, sklanduraušiem Kurzemē, karašām Zemgalē, plāceņiem Vidzemē, bet no sagrieztas vai sadrupinātas rupjmaizes, kas pārlieta ar avota ūdeni un saldināta ar medu, dzērvenēm, avenēm vai jāņogām, sanācis biguzis.

Senāk maizi cepa katrā lauku mājā tam īpaši piemērotā maizes krāsnī. No miežu miltiem un rupji maltiem kviešu miltiem sestdienās cepa karašu, no bīdelētiem kviešu miltiem – baltmaizi. Taču galvenā bija rupjmaize. Tās ieraugam pievienoja mīklas piku no iepriekšējā cepiena.