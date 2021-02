Lai brokastu putra nav bieds: kā to padarīt par interesantu ēdienu bērniem?

Teju jebkuram pieaugušajam klasiskā izpratnē brokastu putra ir tumīga un krēmīga, tomēr šāda putra mazajiem ēdājiem ne vienmēr ir pa prātam. Tekstūras trūkums ir viens no iemesliem, kādēļ bērni varētu atteikties no veselīgās auzu pārslu brokastu putras. Šai problēmai ir gaužām vienkāršs risinājums – neizvāriet putru līdz galam, lai tā daļēji saglabātu savu dabīgo tekstūru. Proti, ja izmantojiet pilngraudu auzu pārslas, samaziniet vārīšanas laiku par divām minūtēm vai pievienojiet mazāk šķidruma.

Ēdiena izskats bērniem ir īpaši nozīmīgs. Kā auzu pārslu putru padarīt skaistu, interesantu un aizraujošu? Izmantojiet augļus un dārzeņus, lai brokastu šķīvis pārvērstos par piedzīvojumu. Proti, zaķa austiņas, kas izgrieztas no ābolu šķēlītēm, deguntiņš no mellenes, kas saldētavā aizķērusies no vasaras, un acis no banānu šķēlītēm. Ļaujiet vaļu izdomai un veidojiet dažādas ilustrācijas! Brīvdienu rītos, kad brokastis gatavojam laiskāk un nesteidzīgāk, ļaujiet bērniem pašiem veidot savas un arī jūsu putras bļodas. Tā būs gana interesanta nodarbe visai ģimenei.