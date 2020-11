Ceļvedis alus pasaulē: ko nozīmē IPA, kas ir porteris un kādi ir Weissbier?

Šis, iespējams, ir vislabāk zināmais alus veids, kas par savu atdzimšanu var teikt paldies alus revolūcijai. Oriģināli šis alus veids radās britu koloniālisma rezultātā - viņi gribēja vest alu no Anglijas, taču tas garo braucienu laikā sabojājās, tādēļ, lai to novērstu, alum tika pievienots vairāk apiņu, izmantojot tos kā dabīgos konservantus, kas pasargā no bojāšanās. Apiņi alus garšu padarīja spēcīgāku, kā rezultātā tas bija daudz rūgtāks nekā ierastais eils. Mums par laimi, šeit IPA stāsts nebeidzas - tas turpināja savu ceļu pie cilvēkiem un ieguva daudz variāciju.