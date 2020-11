Kāds vīns vislabāk sader ar šašliku

Drošāka izvēle ir mazo vīna darītavu produkcija, kur pats darītājs burtiskā nozīmē ir stāvējis klāt visam procesam no vīnogu novākšanas līdz vīna pildīšanai pudelēs. Lielveikalu vīni lielākoties ir paredzēti tūlītējai baudīšanai, kolekciju vīni tur nebūs nopērkami. Gruzijas mazo vīna darītavu veikums jāmeklē specializētajos vīna veikalos, kur zinoši konsultanti palīdzēs izvēlēties piemērotāko produktu, ņemot vērā klienta vēlmes.

Pēdējo 20 gadu laikā Gruzija ir nogājusi garu ceļu, veicot uzlabojumus kvalitatīvu galda vīnu ražošanā. No slavenākajām baltajām vīnogām, kā Rkatsiteli un Mtsvane, tiek ražoti svaigi un citrusaini vīna stili, piemēram, Alazani un Tsinandali. Ievērības cienīgi ir arī Tsolikouri un Tvishi, kas tiek gatavots no Tsolikouri vīnogu šķirnes. Savukārt sarkano vīnogu vidū izteikts līderis ir Saperavi, kam seko Aleksandrouli un Mujuretuli.

Slavenākie sarkanvīna stili noteikti būs Khvanchkara, Kindzmarauli, Mukuzani un Saperavi. Starp citu, līdzīgi kā Francijas apelācijām, piemēram Chablis, arī Gruzijas vīnu stilu nosaukumi sakrīt ar reģionu un apelāciju nosaukumiem, tāpēc, pērkot gruzīnu vīnus, to stili patiesībā jau pasaka priekšā vīna veidu un to, no kādām vīnogām tas gatavots. Lūk, daži Gruzijas vīna stilu teicamnieki, kuru nosaukumus vērts atcerēties un pudeļu saturu nogaršot.