Vīns no buļļa raga un ķemertiņā noslīkušās brilles

“Un ir vēl kāds stāsts no šā leģendārā ceļojuma, kurš, manuprāt vislabāk raksturo Gruziju. Pirms ceļojuma draugiem un paziņām prasīju ieteikumus: kur doties, ko apskatīt? Vislabākais saņemtais ieteikums bija šāds: “Gruzija, iespējams, var būt labākā valsts, ko tu jebkad būsi apceļojis, ja vien tu tai ļausies. Neko vairāk es nevaru paskaidrot – vienkārši ļaujies, un tad jau pats redzēsi.” Atceros, pie sevis nodomāju, ka ļaušanās nu gan nav stāsts par mani, jo es vienmēr esmu bijis plānotājs. Braucot ceļojumā, man ir svarīgi jau iepriekš salikt pa plauktiņiem, kur dzīvosim, kur brauksim, cikos ir autobuss, cikos vilciens utt. Spontanitāte man patīk, bet tikai tad, ja viss ir saplānots. Gruzijas pieredze kliedēja šo manu pārliecību. Bija tā, ka, visu dienu izstaigājoties pa Batumi, nolēmām nepalikt tur pa nakti. Nakšņošanai izvēlējāmies mazu miestiņu 30 kilometru attālumā no Batumi. Iekārtojāmies pie saimnieka, viss normāli – viņš, protams, uzreiz mums atnesa un ieleja vīnu. Pasēdējām, papļāpājām un vakarpusē nolēmām pastaigāt pa ciematiņu, kurā ir labi, ja trīs mājas, no kurām divās ir krogi. Protams, iepirkām pāris pusotrlitrīgas pudeles vīna, ar domu iet atpakaļ pie saimnieka un turpināt pasēdēšanu. Pa ceļam pamanījām mazu kiosku, kurā tika pārdota svaigi cepta gruzīnu maize. Smarža mūs pievilināja nopirkt pāris kukulīšus. Pieejam mēs pie kioska un sakām pārdevējam: “Tā un tā, gribam maizi nopirkt.” Šis, pēc akcenta dzirdot, ka neesam vietējie, jautā mums: “Jūs no kurienes?” Mēs jau pa šīm dienām bijām pieraduši, ka mums ik pa laikam tiek uzdots šis jautājums, un atbildējām tradicionālo: “Esam no Rīgas, Latvijas.” Jums vajadzēja redzēt, kā izmainījās pārdevēja sejas izteiksme! Izrādījās, ka viņš savulaik ir dienējis Tallinā. Jau pēc divām minūtēm mēs sēdējām maizes kioska iekšpagalmā un saskandinājām glāzes. Pievienojās arī pats kioska saimnieks – no kaut kurienes iznesa speķi, grieza, lika uz maizes un cienāja mūs kā sen neredzētus radiniekus. Pēc pāris glāzēm es sapratu – ja tūlīt pat necelsimies un nemuksm prom, līdz 300 metru attālajai naktsmītnei šodien vairs netiksim. Gruzīnu absolūtā viesmīlība ir unikāla un pilnīgi neviltota – viņiem neko no tevis nevajag, neko viņi tev nemēģina pārdot, un tas ir lieliski! Aiziet pēc maizes un attapties mielastā kā centrālajam viesim – kas tāds var notikt tikai Gruzijā! Lai Gruziju iepazītu, tai tiešām vajag ļauties.