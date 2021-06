Kāda atšķirība starp saldējumu, sorbetu, gelato, saldētu jogurtu?

Amerikas Savienotajās Valstīs tas faktiski ir federāli definēts saldēta deserta nosaukums. Saldējums klasiski tiek gatavots no piena, krējuma un saldā krējuma un satur ne mazāk kā 10% piena tauku.

Lai arī gelato tiek dēvēts par itāļu saldējumu, tas nav īsti pareizi, jo, lai arī šis saldētais deserts tiek gatavots no piena produktiem tāpat kā saldējums, atšķiras gatavošanas metodes. Pirmkārt, tā sastāvā tauku daudzums nepārsniedz 8%. Otrkārt, tas netiek tā putots kā saldējums, tādējādi tajā neiekļūst tik daudz gaisa. Tā tekstūra ir blīvāka, krēmīgāka un saldētais deserts lēnāk kūst.

Lai arī sorbets ir līdzīgs šerbetam, šā deserta sastāvā neatrast piena produktu. Sorbetu gatavo no saldētām sulām vai biezeņiem, bet to var pagatavot arī no tādām sastāvdaļām kā kakao.