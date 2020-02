4 lietas, kas jāņem vērā, izvēloties bioloģiskos produktus

Uztura speciāliste Lizete Puga, izvēloties produktus, iesaka vienkāršu plānu: “Mēs taču zinām, ko no produkta sagaidām, ja uz marķējuma ir minētas tieši šīs sastāvdaļas līdzīgā proporcijā, kā to gatavotu mēs paši, un tajā nav lieku piedevu kā sintētisku krāsvielu, konservantu un/vai garšas pastiprinātāju, tad to var droši likt iepirkumu groziņā. Bioloģiskā pārtika izceļas galvenokārt ar to, ka sastāvā nav atrodamas pesticīdu atliekvielas, kā arī sintētiskas E-vielas, kas var veicināt dažādas alerģiskas reakcijas - it īpaši maziem bērniem. Bioloģiskā pārtika satur vairāk antioksidantu, bet bioloģiskie piena produkti salīdzinoši vairāk taukos šķīstošos vitamīnus un omega-3 taukskābes, kas nepieciešamas redzes, smadzeņu, sirds darbībai, balsta sistēmai, kā arī pozitīvi ietekmē garastāvokli.”